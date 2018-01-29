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Şanlıurfaspor iyi gidiyor da...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:41
Şanlıurfaspor iyi gidiyor da...

Şanlıurfaspor, TFF 2. lig beyaz gruptaki mücadelesini sürdürürken sezonun ikinci yarısına hızlı başladı. 

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Niğdespor'u 4-1'lik skorla geçen Şanlıurfaspor, bu hafta ise deplasman konuğu olduğu Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek iki galibiyet üst üste almış oldu. 2 haftada topladığı 6 puan ve rakiplerinin kaybetmesiyle liderle arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı yeşilli ekip, galibiyet serisine böyle devam ederse şampiyonluk kaçınılmaz olur.

Kulüp Maddi sıkıntılar yaşıyor 

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İş Adamı Emin Yetim, son günlerde takımın maddi manevi desteğe ihtiyacı var çağrılarında bulunurken, henüz hiç bir kurum ve kuruluştan maddi olarak yardım gelmiş değil.

Basına yaptığı açıklama ile “Bu konuda Sayın Bakanımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ilçe belediyelerinden destek bekliyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Yetim, yaklaşık 4 Milyon TL'lik borçtan dolayı transfer edilen futbolcuların linansı çıkartılamıyor dedi. 


Alınan galibiyetler yüzü her ne kadar güldürse de içeride yaranın kapanmasına etki etmiyor. Şanlıurfaspor'un yapmış olduğu transferleri oynatabilmesi için gerekli adımlar atılmaz, yani 4 Milyon TL bulunmaz takımın başarısını sürdürmesi beklenemez. 

Galibiyet gelince herkes seviniyor, mağlup kalınca da kimse üstlenmiyor. İyi sonuç, belediyelere siyasiyelerin işine yarıyor, kötü sonuç alınca da takımın külübün başı dara düşünce, maddiyata gerek duyulunca kimsenin çıtı çıkmıyor diyen taraftar, deyim yerindeyse isyan ediyor bu duruma.

Ali Tandoğan'ın başında olduğu Şanlıurfaspor'un başarılı olabilmesi ve üst lige çıkabilmesi için gerekli somut adımların atılabilmesi için ihtiyaç olan panzehiri görevi gören 4 Milyon TL'nin bulunması gerekiyor. 

Şanlıurfaspor'un 19 hafta karnesi ise şöyle; 



27 Ocak 2018 13:30 SİLİVRİSPOR 0-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 NİĞDE BELEDİYESPOR 2-1 BANDIRMASPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 FETHİYESPOR 2-2 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1-2 ŞANLIURFASPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 ALTAY 3-1 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 1-0 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 2-1 GÜMÜŞHANESPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 13:30 SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 0-1 HACETTEPE SPOR Detaylar Detaylar
 
         
28 Ocak 2018 16:00 SAKARYASPOR A.Ş. 0-0 BUGSAŞ SPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
 
 
Gruplar:  Kırmızı Beyaz
  • Genel
  • İç Saha
  • Dış Saha
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 19 12 3 4 37 18 19 39
2.ALTAY 19 10 6 3 34 20 14 36
3.ŞANLIURFASPOR 19 11 3 5 31 18 13 36
4.HACETTEPE SPOR 19 9 7 3 30 14 16 34
5.SAKARYASPOR A.Ş. 19 9 7 3 30 19 11 34
6.BANDIRMASPOR 19 10 3 6 30 22 8 33
7.BUGSAŞ SPOR A.Ş. 19 9 5 5 32 20 12 32
8.SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 19 8 5 6 30 27 3 29
9.NİĞDE BELEDİYESPOR 19 8 5 6 20 22 -2 29
10.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 19 6 7 6 24 28 -4 25
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 19 6 6 7 15 20 -5 24
12.PENDİKSPOR 19 5 7 7 21 23 -2 22
13.OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 19 6 2 11 21 29 -8 20
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