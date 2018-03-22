Ana Sayfa Spor Şanlıurfaspor Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Şanlıurfaspor Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Şanlıurfaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 10:57
Şanlıurfaspor Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, gözünü Karşıyaka maçına dikti. 48 puanla 4. sırada yer alan Sarı-Yeşilli ekip, ligin 28. haftasında oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugünkü antrenmana düz koşu ile başlayan oyuncular, daha sonra ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışma ile devam eden idman, dar alan oyunuyla sona erdi.

 

1 Saat 30 dakika süren idmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ile As Başkanlar Ahmet Bulut ve Feyad Güllü izledi.

 

Şanlıurfaspor, Karşıyaka maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

(iha)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu

Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık