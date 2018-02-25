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Şanlıurfaspor, Kırklarelispor maçına hazır

Şanlıurfaspor, yarın sahasında oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2018 Pazar 14:30
Şanlıurfaspor, Kırklarelispor maçına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 24. Haftasında pazartesi günü saat 13.00’te 11 Nisan Stadyumu’nda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilli takım, bu maçın hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yapılan idman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5´e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan oyuncular, idmanı istasyon koşularıyla tamamladı.

Antrenmanın ardından teknik heyet ve oyuncular kol kola girerek, ‘Urfaspor’ tezahüratı yaptı.

Bu arada sakatlığı bulunan Halil Köçer, yarın oynanacak Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.

 

 

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