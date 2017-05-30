Şanlıurfaspor Mahkemeye Taşındı

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2017 Salı 20:06

Şanlıurfaspor kulübü geçmişte yapılan usulsüzlükler nedeniyle Şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kulüp Başkanı Emin Yetim yaptığı açıklamada, geçmiş yönetimlerde bazı usulsüz ödemeler ve yine usulsüz bir şekilde zimmetine para geçirenler ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtirken, bu sezon kulüp başkanlığı yapan İsmail Bağıban, geçmiş dönemde futbol şube sorumlusu görevini yapan Muhammed Kerem Şimşek ve aynı dönemde sportif direktör olarak görev yapan Zafer Tüzün hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet başsavcılığına bugün başvurumuzu yaptık. Bundan sonraki süreç hukuki bir süreçtir. Artık söz adaletindir” dedi.

Yetim, “Çıktığımız bir TV Programında yapılan usulsüzlükler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdik ve suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ettik. Bugün Şanlıurfa adliyesine giderek suç duyurusunda bulunduk. Şanlıurfaspor tarihinde şeffaflık dönemi başlamıştır. Artık hiçbir şey gizli kapalı kapılar ardında yapılmayacaktır. Şanlıurfaspor’u zarara uğratanlar hesap verecektir. Şanlıurfaspor’dan usulsüz parasını alanlar hesap verecektir. Şanlıurfaspor tüm Şanlıurfalılarındır. Asgari ücretlinindir. Esnafındır. Fırıncınındır. Bakkalındır. Şanlıurfasporun sırtından nemalanmaya çalışan herkes adaletin ve kamuoyunun önünde hesap verecektir” diye konuştu.