Şanlıurfaspor, yüzleri güldürdü: 3-1

Stad: Fethiye İlçe
Hakemler: Mustafa Aydın, Süleyman Yavaşoğlu, Onur Tanrıverdi
Fethiyespor: Eser, Cemil, Üstün, Erdi, Anıl, Ahmet (Dk. 69 Murat), Mustafa, Emrullah (Dk. 64 Metin), Fahri, Bilal (Dk. 46 Yiğit), Hakan
Şanlıurfaspor: Ömer, Şaban, Oğuzhan, Hüseyin, Mehmet Taşçı, Mehmet Albayrak (Dk. 75 Artun), Nuri, Feridun (Dk. 84 Sercan), Fevzi (Dk. 46 İsmail), Muhammed, İzzet
Sarı kartlar: Dk. 15 Hakan, Dk. 39 Üstün, Dk. 39 Anıl, Dk. 76 Yiğit (Fethiyespor), Dk. 32 Şaban (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 26 Hakan (Fethiyespor)
Gol: Dk. 28 Hüseyin (Penaltıdan), Dk.51 ve Dk. 74 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk. 84 Metin (Fethiyespor)