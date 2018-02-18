Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Spor Şanlıurfaspor, yüzleri güldürdü: 3-1

Şanlıurfaspor, yüzleri güldürdü: 3-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, deplasmanda Fethiyespor'u 3-1 yendi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 15:43
Şanlıurfaspor, yüzleri güldürdü: 3-1
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Muğla deplasmanında karşılaştığı Fethiyespor'u 3-1 yenerek taraftarlarını sevince boğdu.      Fethiyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 3  

Stad: Fethiye İlçe

Hakemler: Mustafa Aydın, Süleyman Yavaşoğlu, Onur Tanrıverdi

Fethiyespor: Eser, Cemil, Üstün, Erdi, Anıl, Ahmet (Dk. 69 Murat), Mustafa, Emrullah (Dk. 64 Metin), Fahri, Bilal (Dk. 46 Yiğit), Hakan

Şanlıurfaspor: Ömer, Şaban, Oğuzhan, Hüseyin, Mehmet Taşçı, Mehmet Albayrak (Dk. 75 Artun), Nuri, Feridun (Dk. 84 Sercan), Fevzi (Dk. 46 İsmail), Muhammed, İzzet

Sarı kartlar: Dk. 15 Hakan, Dk. 39 Üstün, Dk. 39 Anıl, Dk. 76 Yiğit (Fethiyespor), Dk. 32 Şaban (Şanlıurfaspor) 

Kırmızı kart: Dk. 26 Hakan (Fethiyespor) 

Gol: Dk. 28 Hüseyin (Penaltıdan), Dk.51 ve Dk. 74 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk. 84 Metin (Fethiyespor)

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık