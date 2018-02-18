Şanlıurfaspor, yüzleri güldürdü: 3-1

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki genç kız intihar etti

Urfa'da sel iki askeri aldı

Şanlıurfa'da 2 asker şehit oldu

Bu adamlar asılsın, günahı bana yazılsın

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