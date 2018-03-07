Şanlıurfaspor'da hazırlıklar başladı

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 13:12

TFF 2. Lig’in 26. Haftasında sahasında Silivrispor ile karşılaşacak olan Sarı-Yeşilli ekibimiz, bir günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, antrenman öncesinde futbolcularla kısa toplantı yaparak, Sakaryaspor maçının geride kaldığını ve artık Silivrispor maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtti. Sakaryaspor maçında özellikle defansta büyük hatalar yaptıklarını oyuncularına anlatan Taşyürek, bundan sonra kalan maçlarda bu hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. Daha sonra düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda; hücum ve savunma oyuncuları kendi aralarında taktik çalıştı. Bir saat 30 dakika süren antrenman, dar alan oyunla sona erdi.

İdmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Başkan Vekili M. Giray Küçük izledi.