Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Spor Şanlıurfaspor'da hazırlıklar başladı

Şanlıurfaspor'da hazırlıklar başladı

Şanlıurfaspor, ligin 26. Haftasında karşılaşacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına start verdi.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 13:12
Şanlıurfaspor'da hazırlıklar başladı

TFF 2. Lig’in 26. Haftasında sahasında Silivrispor ile karşılaşacak olan Sarı-Yeşilli ekibimiz, bir günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, antrenman öncesinde futbolcularla kısa toplantı yaparak, Sakaryaspor maçının geride kaldığını ve artık Silivrispor maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtti. Sakaryaspor maçında özellikle defansta büyük hatalar yaptıklarını oyuncularına anlatan Taşyürek, bundan sonra kalan maçlarda bu hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. Daha sonra düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda; hücum ve savunma oyuncuları kendi aralarında taktik çalıştı. Bir saat 30 dakika süren antrenman, dar alan oyunla sona erdi.

İdmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Başkan Vekili M. Giray Küçük izledi.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu

Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık