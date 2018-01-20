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Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor

Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grubun 18. Haftasında konuk edeceği Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde bugün yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Sarı-Yeşilli futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaparak çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar esnasında Teknik Direktör Tandoğan, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Bir saat 30 dakika süren antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük ve Kulüp As Başkanı Ahmet Bulut da izledi.

Sarı-Yeşilli takım, Niğde Belediyespor maçı için Cuma günü başladığı son hazırlıklarını bugün öğleden sonra yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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