Şanlıurfaspor'da yolsuzluk yapıldı iddiası

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:40

Bu sezon küme düşen Şanlıurfaspor’da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, Eski Başkan İsmail Bağıban'ın kulübün paralarını zimmetine geçirdiğini açıkladı...Bir televizyon programında konuşan Yetim,Bagıban'a dava açılacağını belirtti.

Yetim şöyle konuştu:Yönetim olarak takımın denetlenmesini istedik.Denetim sonunda borçları tek tek tespit ettik.Kulüpteki hiçbir futbolcunun maç parası ödenmemiş. Ayrıca yaklaşık 3-4 milyon para İsmail Bağıban’ın zimmetine geçirdiğini ortaya çıkardık. Bunu sayın valimize de bildirdik.Bu yolsuzluğu yapan arkadaşlar Urfaspor’a ihanet etmiştir. Sayın Bağıban bu yolsuzluğun ortaya çıkacağını bildiği için görevden istifa etti. İsmail Bağıban’a dava açılacak ve bu paraları tek tek alacağız.”

Futbol Şube Sorumlusu Giray Küçük ise, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Urfaspor’a Bakan Çelik ve Vali Tuna’dan başka kimsenin büyük destekte bulunmadığını ifade eden Küçük, bazı kesimlerin Mehmet Ekinci’nin başarısız olmasıı için takımın küme düşmesini istediğini aktardı.

Küçük şöyle konuştu: “Şanlıurfaspor’a Bakan Faruk Çelik 7 milyon Vali Tuna, 5 trilyon, Eyyübiye Belediyesi 1 milyon 780 bin LTL, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 300 bin TL, Haliliye Belediyesi 300 bin TL,Karaköprü Belediyesi 100 bin TL katkı sağladı.

(Şanlıurfa Olay)