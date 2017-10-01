Giriş Tarihi: 1 Ekim 2017 Pazar 20:01

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Lezzet İstanbul Festivalinde Şanlıurfa En İyi Gastronomi Şehri Ödülü verildi.



Şanlıurfa, 571 bin katılımcının oyu ile En İyi Gastronomi Şehri Ödülüne layık görüldü.



Şoray Uzun'un sunumunu yaptığı festivalde TÜRES tarafından yapılan araştırma sonucu farklı dallarda dereceye giren kuruluş ve şehirlere ödülleri verildi. İş dünyası temsilcileri ve sanatçıların ilgi gösterdiği festivale Şanlıurfa'yı temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi katıldı.



Törende TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün elinden ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının Şanlıurfa değerlerini uluslararası anlamda tanıtmak olduğunu söyledi.



24 ayrı kategoride 571 bin katılımcının oyu ile belirlenen ödülü alan Başkan Çiftçi, "Değerlerimizi dünyaya tanıtma yolunda yoğun çalışma temposu ile yolumuza devam ediyoruz" dedi. Törene katılanları Şanlıurfa'ya davet eden Başkan Çiftçi, " Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi ve eşi benzeri bulunmaz kültürü ile Türkiye'nin değil dünyanın önemli merkezlerindendir. Böylesine bir şehirde yaşamak, bu coğrafyayı muhakkak suretle teneffüs etmek için herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz" dedi. Başkan Çiftçi konuşmasında 7-8 Ekim'de devam edecek İsot Festivali'ne de davet çağrısında bulundu. Birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı ve dolu dolu etkinliklerin sunulacağı festivale tüm katılımcıları davet eden Başkan Çiftçi, TÜRES'e ve oylamaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Festival daha sonra Ferhat Göçer konseri ile devam etti.