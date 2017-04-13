Şanlıurfa'ya Nisan Yağmurları bereketi

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 16:14

Şanlıurfa'da çiftçilerin yağışların az olması nedeni ile strese girdikleri bu günlerde, nisan ayında yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Özellikle Şanlıurfa merkezde öğleden sonra başlayan sağnak yağış, şehir merkezinde trafiği ve normal yaşamı feleç etsede, kırsal mahallelerdeki çifçilerin yüzünü güldürdü.

Tarımsal ekim yapan vatandaşlar ve yetkililer yaptıkları açıklamada, Nisan ayındaki yağışların ekinler açısından çok faydalı olduğunu belirterek, yağışların bu şekilde devam etmesi sonucunda, bu yıl ekin rekoltesinin yüksek ve bereketli olacağını ifade ettiler.

Öte yandan, Şanlıurfa merkezde aniden bastıran şiddetli yağış, bir çok mahallede, su taşkınlarına neden oldu, trafiğin tıkanmasına ve bazı kazalara sebebiyet verdi.

Yetkililer önümüzdeki günlerde de yağışların aralıklarla beklendiğini ifade ettiler.