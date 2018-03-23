Şanlıurfa’ya yeni bir seyir tepesi yapılıyor

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 14:38

Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi Projesinde etaplar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Teleferik projesini de içinde bulunduracak projede diğer etaplara nazaran daha yüksek rakıma sahip GAP Vadisi 4. etabı tamamlandıktan sonra Şanlıurfa’nın yeni seyir tepesi olacak.



Çevik Kuvvet - Sırrın Çevre Yolu üzerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arka kısmında yapımına devam edilen GAP Projesi 4. etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alanda incelemeler yaparak fiziki yapısı hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, daha yeşil bir Şanlıurfa için yola devam ettiklerini söyledi.



Teleferik Projesinin de GAP Vadisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu sözlerine ekleyen Çiftçi, “GAP Vadisi bir kompleks olarak birbirini tamamlıyor. 4. etabımızda vadiyi en güzel gören, seyir alanı en mükemmel bir alan. Teleferik projemiz, GAP Vadisini Halil-Ür Rahman Şehir Ormanının üzerinden Karşıyaka’da yapılan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyasına ulaşım sağlıyor. Teknik arkadaşlarımız uluslararası görüşmeleri gerçekleştiriyor ve inceleme yapıyorlar. Allah’ın izniyle Şanlıurfa’ya onu da kazandıracağız. Çünkü projeler birbirini tamamlıyor. Etaplar ortaya çıkınca Şanlıurfalı hemşehrilerimde şuna kanaat getirecekler, teleferik projesi GAP Projesinin ayrılmaz bir parçasıdır. GAP Vadisini tamamlayan bir projedir. Çünkü GAP Vadisini tünelleri, Halil-Ür Rahman şehrini yine Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyasını bu bağlantı ile sağlayabiliyorsunuz. Her proje yerinde ve zamanında gerçekleşiyor. Bunu da Şanlıurfa hak ediyor” ifadelerini kullandı.

iha