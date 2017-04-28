Şanlıurfa'ya Zırhlı Araç Sevkiyatı

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 23:40

Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis'e gönderilen ve operasyonun tamamlanması ile bölgede bekletilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor. PYD kontrolündeki bölgelerden Türkiye tarafına yönelik saldırıların artması nedeniyle peyderpey yola çıkartılan araçlardan, ilk grubu gece saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürülen araç sevkiyatı esnasında polis ekipleri de eskortluk yaptı.



Araçların ihtiyaç durumuna göre PYD kontrolündeki Telabyad ve Rasulayn sınırında görevlendirilmesi bekleniyor.

(sondakika.com)