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Şanlıurfa'yı toz bulutu sardı

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma 16:38
Şanlıurfa'yı toz bulutu sardı

Özellikle öğlen saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle kentin semaları gri renge büründü.

Kenti etkisi altına alan toz bulutu havanın renginin değişmesinin yanı sıra görüş mesafesinin yer yer azalmasına sebep oldu.

Kent merkezinin yanı sıra Suriye sınırındaki Ceylanpınar, Akçakale, Harran ve Suruç ilçelerinde de etkili olan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, birçok kişinin eve kapanmasına neden olan toz bulutlarının akşam saatlerinde beklenen rüzgar ile dağılmasının beklendiğini bildirdi.

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