Şanlurfa günleri için hazırlıklar tamam

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 01:10

Şanlıurfa Valiliğinin himayesinde peygamberler şehri başkent’te sloganıyla Ankara Atatürk Kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan Şanlıurfa günlerinde katılımcıların stant kurma çalışmalarında sona gelindi.

Şanlıurfa’yı tanımak üzere Atatürk kültür Merkezine gelmesi beklenen misafirleri en iyi şekilde karşılamak için devam eden çalışmaları Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz bizzat denetledi. Sona gelinen hazırlıklara ilişkin bilgi veren Vali Yardımcısı Açıkgöz, “Şanlıurfa Günlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yarın yapılacak açılış için hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm Ankaralı vatandaşlarımızı Şanlıurfa’yı tanımak üzere buraya davet ediyorum. İlk tarımın yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu Peygamberler Şehri Şanlıurfa’yı tarihi ve kültürel yapısıyla burada en iyi şekilde tanıyacaklarını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı ağırlamaktan memnun olacağız” şeklinde konuştu.

(ruhahaber.com)