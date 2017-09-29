Sarma sigara satana şok...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2017 Cuma 23:17

TBMM’ye sevk edilen torba tasarıya göre, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarıyla trafik ışığı, park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması özel dağıtım şirketlerinden alındı. Aydınlatma bedelleri, belediye ve ilgili kurumlar tarafından ödenecek.



10 yılını doldurmuş lojmanlar ihaleyle satışa çıkarılacak. Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Türkiye tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek.



EN GEÇ 3 AYDA BİTECEK



Türkiye uçuşu olan yabancı tescilli sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Tasarıya göre, çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç 3 ay içinde bitirilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT’lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarından 10 yılını dolduranlar, ihaleyle satılacak. Kamu taşınmazları üzerinde turizm tahsisleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurulması, satılması, bulundurulması ve nakledilmesi yasaklanacak. Bunları satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran veya nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenler büyük tesisler kuracak.



100 BİN LİRA CEZA



Sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan, satışa arz eden, nakleden veya bulunduranlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Makaron veya yaprak sigara kağıdı içine ticari amaçla kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde dolduranlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.



TCDD ÖZELLEŞTİRMESİ 2020’YE ERTELENECEK



Tasarıya göre kamu taşınmazları üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla tahsis yapılan işletmecilerin tahsis süreleri yıla kadar uzatılabilecek. Tasarıyla TCDD’nin özelleştirme süreci de erteleniyor. Buna göre TCDD A.Ş.’nin kamu hizmet yükümlüsü olarak süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılacak. Tasarıyla Merkez Bankası’na gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi tanınacak, bağımsız denetimin gerektiğinde teknik danışmanlıktan da yararlanma yetkisi verilecek.



Tasarıyla cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin bedel KDV ve Özel İletişim Vergisi’nden istisna olacak.



PARKLARIN AYDINLATMASI BELEDİYELERDEN



Tasarı ile genel aydınlatma, özel dağıtım şirketlerinin faaliyet alanından çıkarılıyor. Buna göre sokak aydınlatması için TEDAŞ tarafından, yine devlet kuruluşu olan TETAŞ’tan elektrik temin edilecek. Düzenleme ile trafik sinyalizasyonu, halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması genel aydınlatma tanımından çıkarılarak bu tesislerin aydınlatma giderleri belediyeler ile ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Camilerin elektrik giderlerini Diyanet ödeyecek.

(milliyet.com.tr)