Sason'da 48 genç çiftçiye hibe desteği

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 17:52

Sason İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Sami Gümüşten, 2017 yılında Genç Çiftçi Projeleri kapsamında bir milyon 440 bin lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Projelerde büyükbaş sığır yetiştiriciliği 21, küçükbaş koyun yetiştiriciliği 10, küçükbaş tesis yapımı ve alımı 2, arıcılıkta 9, büyükbaş tesis yapımı 4, kanatlı tavuk 1, ipek böceği yetiştiriciliğinde ise 1 kişiye, kişi başı 30 bin lira hibe desteği sağlandığını belirten Gümüşten, "İlçede tarım ve hayvancılık alanlarına yeni kazandırılan genç çiftçilerimizin ilçe ekonomisine ve üretime büyük katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gümüşten, 2018 yılında da genç çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

AA