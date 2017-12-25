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Ana Sayfa Güncel Sason'da köyde okuyan öğrencilerden kurum ziyaretleri

Sason'da köyde okuyan öğrencilerden kurum ziyaretleri

Batman'ın Sason ilçesinde çeşitli köy okullarında eğitim gören öğrenciler ilçedeki kurumları gezdiler. Kaymakamlık, Adliye, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'nı gezen öğrenciler yetkililerden kurumların işleyişi hakkında bildi aldılar.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 14:51
Sason'da köyde okuyan öğrencilerden kurum ziyaretleri

Kaymakam Ökkeş Beyaz ile sohbet eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Adliye ziyaretinde Hakim Akın Terzioğlu ile tanışarak merak ettiklerini soran öğrenciler, adliyenin işleyişini ve yapısı hakkında bilgi aldılar.

İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden öğrenciler buradaki birimleri ziyaret ederek birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Rehber öğretmen Duygu Tombul ve Yasemin Çoban tarafından öğrencilere, mahremiyet eğitimi semineri verildi.

Kaymakam Beyaz, öğrencilere yönelik hem sosyal projelerin, hem ziyaretlerin hem de öğrencilerin sosyal, kinestetik ve bilişsel gelişimlerine yönelik çalışma ve aktivitelerin aralıksız devam edeceğini belirtti. 

 

AA

 

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