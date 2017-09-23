Savaş Mağduru Çocuklar Geleceğe Hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 15:26

Suriyeli öğrenci sayısıyla birçok kentin normal öğrenci sayısını bile geride bırakan Şanlıurfa'da, 3 bin 382 öğretmenin görev aldığı 60 okulda eğitim-öğretimlerini sürdüren savaş mağduru çocuklar, bu sayede geleceğe umutla bakıyor.



Ülkelerindeki savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye'de çeşitli kentlerde misafir edilen Suriyeli çocuklar, eğitimlerine devam etmenin ve güven içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçları kesintisiz karşılanırken, savaşın en küçük tanığı çocukların eğitimine de ayrı bir önem veriliyor.



Ülke genelinde 350 binin üzerinde Suriyeli çocuk, kendi dillerinde ve ülkelerinin müfredatına uygun eğitim görüyor. Eğitimlerinden geri kalmamaları için her türlü imkanın seferber edildiği savaşın masum tanıkları da gelecekte iyi bir mesleğe sahip olup ülkelerinin yaralarını sarmanın hayalini kuruyor.



Türkiye'nin en kalabalık kentleri arasında yer alan ve 650 binin üzerindeki öğrencisiyle birçok ilin nüfusunu geride bırakan Şanlıurfa'da da bu yıl yaklaşık 61 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor.



Kentte en iyi şekilde ağırlanan Suriyeli ailelerin çocukları, farklı ilçe ve mahallelerde 3 bin 382 öğretmenin yer aldığı, 60 okulda yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyor.



"Suri·yeli· öğrenci· sayımız, bazı illerimizin öğrenci sayısının tamamından daha fazla"



Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, yaptığı açıklamada, bu yıl gerçekleştirecekleri yeni projelerle eğitim anlamında önemli işler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, bu anlamda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.



Kentte yaklaşık 600 bin Suriyeli'nin bulunduğunu ve bu misafirlerin çocuklarının da eğitimden uzak kalmaması adına çaba sarf ettiklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:



"Misafirlerimizin okul çağındaki çocuklarının çoğu okullarımıza devam ediyorlar. Bu yıl Suriyelilerden 1-5 ve 9'uncu sınıfları Türk öğrencilerle birlikte kaydettik, diğerleri ise 60 geçici eğitim merkezinde eğitime devam ediyorlar. Bu çocuklarımızı eğitim öğretim sürecine dahil etmeye devam edeceğiz. Burada Suri·yeli· öğrenci· sayımız, bazı illerimizin öğrenci sayısının tamamından daha fazla. Ayrıca okullaşmayan öğrenciler de var onlarla ilgili de Suriyelilerin yoğun olduğu ilçe ve mahallelere UNİCEF ve AB'nin desteğiyle okullarda yapacağız. Bu sayede bütün Suriyeli çocukları da eğitime kazandırmayı hedefliyoruz."



Suriyeli çocuklar mutlu



Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde bin civarında öğrencinin bulunduğu Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde okula devam eden 8'inci sınıf öğrencisi Abdullah Casim ise Deyrizor kentinden savaş nedeniyle geldiklerini ve 4 yıldır burada yaşadıklarını anlattı.



Burada Türkçe konuşmayı öğrendiğini ifade eden Casim, şunları kaydetti:



"Burası çok güzel bir yer, Suriye'de çok sıkıntılar yaşadık, okulda çok şeyler öğreniyoruz, öğretmenlerimiz bizim için çok yoruluyorlar, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaklaşık 4 yıldır buradayız ve Türkçeyi çok iyi konuşabiliyorum, Türk halkını da çok seviyoruz. Babam çocuk doktoruydu ama burada çalışmıyor. Aslında ben büyüyünce sadece bir şey olmak istemiyorum, farklı alanlarda ilerleyip insanlarıma yararlı olmak istiyorum. Kafamda çok meslek var daha karar vermedim ama burada aldığım eğitimle inşallah büyüyünce güzel işlere imza atarım."



"Ölümden kaçtık, yaşamak için buradayız"



Ailesiyle Halep'ten gelen 7'nci sınıf öğrencisi Humeysa Reşit de "Ölümden kaçtık, yaşamak için buradayız. Suriye'de 2 yıl okula gittim sonra çatışmalar yoğunlaştı. Şimdi de burada okula devam ediyorum, bunun için mutluyum." diye konuştu.



Hamza Gazi ise okulunu çok sevdiğini ve burada hem Türkçe öğrendiğini hem de Suriye'deki müfredata uygun eğitim gördüklerini aktardı.



Eğitim-öğretimle 3 yıl önce burada tanışan Secce el-Ali de "Rakkan'dan yaklaşık 3 yıl önce geldik, burada okula başladım. Okulum çok güzel, arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum, büyüyünce de doktor olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

(sondakika.com)