Savcı Doğan için veda yemeği

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:27

Burdur Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen yemeğe Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Burdur Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Özdemir, Isparta Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, siyasi parti il başkanları, hakimler, savcılar ile adliye personeli katıldı.Burdur Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce, "Her veda bir kavuşmadır. Başsavcımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.Baro Başkanı Ramazan Gedik, Başsavcı Doğan'ın önyargısız, adaleti ve hukukun gereklerini arayan bir insan olduğunu söyledi.



Başsavcı Doğan, meslek hayatı boyunca hukuk, adalet, eşitlik kavramlarına, kamu hizmeti, dürüstlük ve özenlilik kavramlarına çok yüksek anlamlar yükleyerek çalışma gayretinde olduğunu belirtti. Doğan, "Cumhuriyet Başsavcılığı makamına toplumun tüm katmanlarındaki insanların kolayca ulaşmasını, dertlerini anlatmasını Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak işlemlerde büyük bir titizlik, özen ve süratle işlemlerinin tamamlanmasını ve haklarının kendilerine teslim edilmesini sağlamaya çalıştık. Bütün bunları yaparken kesinlikle hiçbir şekilde siyasi düşünce, gelir grubu ayrımı, köylü, şehirli, zengin fakir ayrımı yapmadık" diye konuştu.



Vali Şerif Yılmaz da Başsavcı Doğan'a yeni görevinde başarı diledi. Yılmaz, "Bugün yeni bir vedanın arifesindeyiz. Kaderimiz bu, kamuda bir göreve talipseniz, kamuda çalışmaya devam edecekseniz, bir gün ayrılık olacağını, bu makamların gelip geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelirken de bunu bilerek geliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Başsavcı Doğan'a plaket takdim edildi.



(haberler.com)