Savcılık 370 telefon dolandırıcısını tutukladı

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 23:42

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan tarafından yazılı yapılan açıklamada, son dönemde ülke genelinde yaygınlaşan telefon dolandırıcılığı ile mücadele kapsamında ciddi adımların atıldığını bu konuda 370 dolandırıcının tutuklandığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Türkiye genelinde yaşanılan dolandırıcılık vakalarında, Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinin bu dolandırıcıların merkezi gibi bir algı oluşturuduğunu da belirtildi.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan yaptığı yazılı açıklamada:

"Uzun yıllardır ülkemizin her köşesinden on binlerce insanı telefonlarla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtmak suretiyle 10 milyonlarca TL’lik dolandırıcılık yapan ve uzun süredir Şanlıurfa ile birlikte Akçakale ve Harran ilçelerimizin adının ülke genelinde dolandırıcık merkezi gibi anılmasına neden olarak ilimizin adını lekeleyen dolandırıcılık şebekelerine karşı Harran ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile polis ve jandarmamızın etkin ve kararlı soruşturmaları sonucunda sadece son bir yıl içerisinde her iki ilçede 370 kadar kişi bu suçlardan tutuklanmış, yaklaşık 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir.

Bu dolandırıcılık şebekeleriyle ilgili olarak 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği tespit edilen 24 kişi hakkında bugün itibariyle Harran Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve gözaltı talimatı verilmiştir. Şu ana kadar bunlardan 17’si yakalanmış olup, 7 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bir kısım dolandırıcıların uzun süredir eylemlerine devam ederek yakalanmamış olmaları nedeniyle iyice pervasız hale geldikleri ve bazı mağdurları verebilecekleri altın, para veya değerli eşya gibi malların olmadığını görerek kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edilmiştir.

İlimizin ve ilçelerimizin adını lekeleyen dolandırıcı gruplarına karşı kamu görevlilerinin telefonla para istemeyeceğini bilen vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı hale gelerek bilgi vermeleri halinde Başsavcılıklarımızda ve kolluk güçlerimiz daha etkili soruşturmalar yapabilir hale gelecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " dedi