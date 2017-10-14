Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Urfa'ya Çıktı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2017 Cumartesi 22:31

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen bu hafta çekilişinde Sayısal Loto'nun 1092. hafta büyük ikramiyesi Şanlıurfa'ya çıktı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bayiden kuponunu yatıran bir vatandaş Sayısal Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları olan 04-06-12-33-34-45 rakamlarını tek başına tutturarak bu haftaki 1.726.350,55 TL olan büyük ikramiyeyi kazandı.

Yıllardır, Şanlıurfa'ya çıkmayan şans oyunlarındaki büyük ikramiyelerden biri de böylelikle Şanlıurfa'nın oldu.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün noter huzurunda yaptığı çekilişte ikramiye dağılımı aşağıdaki gibi oldu.

Kazanan Numaralar: 04-06-12-33-34-45

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.726.350,55 TL

5 bilen kişi sayısı : 121 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.007,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.423 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,20 TL

3 bilen kişi sayısı : 142.500 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,80 TL