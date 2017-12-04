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Seda Sayan Gönlünü Kendinden 16 Yaş Küçük Şarkıcı Mehmet Erdem'e Kaptırdı

7 kez evlenen Seda Sayan, Murat Karabova ile olan ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptırdı. Erdem'in ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 14:16
Seda Sayan Gönlünü Kendinden 16 Yaş Küçük Şarkıcı Mehmet Erdem'e Kaptırdı

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Demet Akalın, Seda Sayan'ın çok beğendiği bir isim olduğunu söyledi. Seren Serengil de dayanamayıp canlı yayında "O isim Mehmet Erdem" diyerek şok etkisi yarattı.

PLATONİK AŞKININ SEVGİLİSİ VAR

55 yaşındaki Seda Sayan, 39 yaşındaki Mehmet Erdem'i çok beğendiğini yakın arkadaşları Seren Serengil ve Demet Akalın'a söyledi. Ancak Mehmet Erdem'in gazeteci Sibel Arna sevgili olduğu öğrenildi.

Mehmet Erdem'in konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor; 

(sondakıka.com)

 

 

 

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