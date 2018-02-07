SEDAŞ'tan enerjide iş güvenliği eğitim semineri

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 12:55

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, şirketin meslek liselerinde düzenlediği iş güvenliği eğitim seminerlerinin toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Dikkat çalışanları hayatta tutar. Çalışmaya başlamadan önce enerji bulunmadığından emin olmak veya kişisel koruyucu donanımları kullanmak, çalışanı ve çevredekileri de tehlikelerden korur." ifadesini kullandı.

Güven yaptığı yazılı açıklamada, SEDAŞ'ta 8 yıldır ölümlü iş kazasının yaşanmadığını ve şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulanan ödül sistemi kapsamına girdiğini kaydetti.

Geçen yıl yaşanan iş kazaları sonucu Türkiye'de toplam 2 bin 6 işçinin hayatını kaybettiğini ve bunların 65'inin enerji sektöründe olduğunu bildiren Güven, "Dikkat çalışanları hayatta tutar. Çalışmaya başlamadan önce enerjinin olmadığından emin olmak veya kişisel koruyucu donanımları kullanmak, alanda gerekli önlemleri almak, çalışanı ve çevredekileri de tehlikelerden korur. SEDAŞ bu anlamda 10 altın kuralı iş hayatının olmazsa olmazı olarak belirledi. Bu, bizim anayasamız gibi. Her Sedaşlı bu kurallara harfiyen uymak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada şirket tarafından belirlenen 10 altın kural ise şöyle sıralandı:

"Tehlikeleri bildirin, çalışmaya başlamadan önce enerji yokluğundan emin olun, talimatlara uyun, yetkiniz dışında işlem yapmayın ve yaptırmayın, çalışmaya başlamadan önce gerekli haberleşmeyi sağlayın, güvenlik donanımlarının çalışır durumda olduğunu kontrol edin, çalışma sırasında trafik kurallarına uyun, çalışma alanının güvenliğini sağlayın, kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın ve son olarak iş kazalarını bildirin."

AA