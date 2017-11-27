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Şehir Tiyatrosu Öğretmenler İçin Sahne Aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 24 kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmen ve aileleri için sahne aldı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2017 Pazartesi 10:19
Şehir Tiyatrosu Öğretmenler İçin Sahne Aldı

Şair Nabi Kültür Merkezi Salonunda sergilenen tiyatro oyununu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eşi Sema Çiftçi ve çok sayıda öğretmen ve aileleri izledi.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun özel oyun sergilediğini belirten Büyükşehir Belediye başkanı Nihat Çiftçi: "Şehir Tiyatrosu ekibimiz geleceğimizi hazırlayan öğretmenlerimiz için sahne aldı. Bizde bu anlamlı etkinlikte öğretmenlerimizin yanında olduk. Geçmişimizi bize öğreten ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan değerli öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.Gecenin sonunda Başkan Çiftçi, öğretmen ve ailelerine karanfil hediye etti.

 

 

 

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