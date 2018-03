Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Memleketi Gümüşha'ne Adının Verildiği Okulda Yeni Dönem Hüzünlü...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2017 Pazartesi 15:45

Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği Torul'daki okulda yeni dönem hüzünlü başladı. İlçeye bağlı Demirkapı köyü nüfusuna kayıtlı şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Torul ilçe merkezindeki Anadolu İmam Hatip Lisesine verilmişti. Şehit öğretmenin adına okulda fotoğraflarının ve özgeçmişinin yer aldığı hatıra köşesi hazırlanırken, ders yılının başında öğrenci ve öğretmenler sınıf tahtalarına yazdıkları "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı saygıyla anıyoruz" yazısıyla ilk derse girdi."Öğrencilerimizle birlikte her yıl onu anma törenleri düzenlemeyi düşünüyoruz"Şehit Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenis Kudukılıç, Necmettin öğretmeni geçen yıl eğitim öğretim yılı sonunda teröre kurban verdiklerini hatırlatarak, "İnşallah bizde Necmettin öğretmenimizin adını bundan sonra okulumuzda yaşatmaya, sürekli onu saygıyla anmaya çalışacağız. Yeni öğrencilerimizle birlikte sürekli okulumuzda onun adını yaşatarak başarılı öğrenciler yetiştirmek amacımız. Öğrencilerimizle birlikte her yıl onu anma törenleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Onun isteği öğrencileriyle birlikte her yıl başarılı bir dönem geçirmekti. Bizde bunu okulda onun adını da yaşatarak devam ettireceğiz inşallah" dedi."Necmettin öğretmen istediği mesleğe ulaşmak için çok çabaladı, çok sıkıntılar yaşadı"Geçtiğimiz yıl okuldan mezun olan ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kız kardeşi Yasemin'le birlikte aynı sıraları paylaşan Rabia Kayıhan ise "Onun kardeşi benim sınıf arkadaşım, kardeşimdi. Herşeyini bana anlatırdı. Abisini çok seviyordu. Bizim mezun olduğumuz zaman bu olayı öğrendik ve çok üzüldük. Onun yerinde olmayı kimse istemez. Canından çok sevdiği abisi, kardeşi, herşeyini paylaştığı insan hayattan koptu. Şehit öğretmenimiz Necmettin öğretmen istediği mesleğe ulaşmak için çok çabaladı. Çok sıkıntılar yaşadı. Atandığı zaman çok sevinmişti. Biz üzülmüştük doğuda görev yapacak diye ama o çok istedi ve 'Onların da öğrenmeye ihtiyacı var' diyerek gitti. Çok seviyorduk, çok değerli bir öğretmenimizdi. Bize çok yardımcı oluyordu. Kardeşini ve beni hiç ayırmadı" diye konuştu."Bende onun gibi olmak istiyorum, onu unutturmayacağız"Necmettin öğretmenin isminin okullarına verilmesi için çok mutlu olduğuna değinen Kayıhan, "Bende onun gibi olmak istiyorum. Bende bu yolda, istediğim hedefte şehit olmak isterim. Onun mertebesine ulaşmak isterim. Çok üzgünüm. Onun ismini duyurmaya, yaşatmaya çalışacağım. Ben ve arkadaşlarım da onun için çok çalışacağız. Onu hiç unutmayacak ve unutturmayacağım" ifadelerini kullandı.Okul Müdürü Özkan Demirci ile birlikte okulu, öğretmen ve öğrencileri ziyaret eden Gümüşhane İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Yıldız da "Bu olaydan dolayı Gümüşhane halkı ve Milli Eğitim Camiası olarak çok büyük üzüntü duyduk. Kur'an-ı Kerim'de de dendiği gibi 'Şehitleri öldü sanmayın' ayetine istinaden Necmettin öğretmeni yaşatmak amacıyla Torul'daki okulumuza ismini vererek onu ebediyen yaşatmaya çalışıyoruz. Onun adını sonsuza kadar yaşatmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu."Binlerce Necmettin öğretmen çıkacak"Yıldız, hain terör örgütü PKK'nın eğitim ordusundan bir neferin gittiğini sandığını fakat Necmettin Yılmaz'ın isminin yaşatıldığı okuldan yüzlerce, binlerce Necmettin öğretmenin yine çıkacağını ve onun yaptığı bu kutsal görevi ifa etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.Olay: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yaparken memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunu kesen PKK'lı bir grup terörist tarafından kaçırılmış, 12 Temmuz Pazar günü de cesedi Pülümür çayında bulunduktan sonra 16 Temmuz'da Torulilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

