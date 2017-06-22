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Şehit Olduğu İddia Edilen Öğretmenin Görev Yaptığı Köydeki Vatandaşlar Üzüntülü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın 5 gün önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildiği haberi görev yaptığı köyde üzüntüyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:06
Şehit Olduğu İddia Edilen Öğretmenin Görev Yaptığı Köydeki Vatandaşlar Üzüntülü

Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, bir süre önce memleketi  Giresun'a giderken Tunceli-Pülümür karayolunun 46. kilometresinde yolu kesilerek aracı yakıldıktan sonra terör örgütü  PKK mensuplarınca dağa kaçırılmıştı.Necmettin Yılmaz'dan iyi haber beklerken şehit olduğunu öğrenen öğrencileri, haberi üzüntüyle karşıladı. Öğretmenleriyle en son karne günü görüştüklerini söyleyen öğrenciler, şehit edildiğini haberlerden öğrendiklerini söyledi. Öğretmenlerini unutmayacaklarını söyleyen öğrencileri, tahtaya 'Necmettin öğretmen seni unutmayacağız' diye yazdı.Çiftçibaşı Mahallesi sakinleri ise Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine üzüldüklerini belirterek, terör örgütü  PKK'ya tepki gösterdi.

 

(sondakika.com)

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