Şehit Onbaşı Aydar'ın baba evinde yas var

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 22:48

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22), Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Demirli Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, babası İsmail Aydar'a bilgi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Eve gelen şehidin yakınları sinir krizi geçiren Aydar ailesinin acısını paylaştı.

Altı kardeşli mevsimlik tarım işçisi aileye mensup şehidin, bir yıllık evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada Ali Aydar'ın ailesiyle en son bugün telefonla görüştüğü öğrenildi. Aydar'ın kardeşi Abdullah'ın da 10 gün sonra askere gideceği belirtildi.

Şehidin cenazesi yarın Demirli Mahallesi'nde defnedilecek.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit olmuş, bir uzman çavuş yaralanmıştı.

AA