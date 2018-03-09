Şehit polis memurunun ismi kütüphanede yaşatılacak

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 15:34

Kalkınma Bakanlığınca SODES kapsamında hayata geçirilen Kültür Sanat Deryası Projesi doğrultusunda Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silvan Türk Telekom Kız İmam Hatip Lisesinde kütüphane oluşturuldu.

Kütüphaneye Silvan'da 13 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Öztürk'ün adı verildi.

Kütüphane, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent Kayaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.

Kaymakam Çelik, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını belirtti. Kütüphanenin gençlere okuma alışkanlığı kazandıracağını dile getiren Çelik, "Kütüphaneye şehidimizin ismini vererek onun adını yaşatmak istedik. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çelik daha sonra kütüphaneyi gezerek, okul müdürü Cihan Tekin'den bilgi aldı.

AA