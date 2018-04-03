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Şehrim 2023 Otobüsü Şanlıurfa’da

AK Parti Genel Merkez çevre, şehir ve Kültür Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Cumhurbaşkanı tarafından genel merkez önünden yolcu edilen Şehrim2023 otobüsü Şanlıurfa’ya geldi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 06:58
Şehrim 2023 Otobüsü Şanlıurfa’da

Şehrim2023 otobüsü, 02-05 Mart tarihleri arasında Şanlıurfanın ’in çeşitli meydanlarında Şanlıurfalılarla bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Şanlıurfaya e ilişkin hayal, görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek. Şehrim2023 otobüsünü tanıtımını yapan Ak Parti Şanlıurfa İl başkanı Zeynel Abidin Beyazgül , Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanı Nihat Çiftçi projeye destek verdiklerinin altını çizdi.

Eyyüp peygamber makamında şehrim 2023 otobüsü önünde açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi bu projeye destek vermeye çağırdığını belirterek, “ Burada bulunmamızın sebebi Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Çevre, şehir ve kültür başkanlığımızın tertiplemiş olduğu Şehrim 2023 projesidir. Herkesi bu ankete davet ediyorum” diye konuştu.

Basın açıklamasında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi İse şehrim 2023 programının şehirlere daha fazla değer katacağını halkın direkt olarak anketlerle yerel yönetime katkı sağlayacağını ifade etti.

 

 

 

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