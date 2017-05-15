Sema Çiftçi Görme Engeli Öğrencilerle Biraraya Geldi

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 17:56

Haliliye ilçesinde bulunan görme engeliler okulunda yapılan etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Şube Müdürü Sait Koyuncu katıldı. Sema Çiftçi Görme Engeliler Okul Müdürü Mehmet Uluğ'tan okulda yapılan faaliyet ilgili bilgi aldı.



Okuldaki örgencilere beraberinde getirdikleri hediyeleri veren Çiftçi, öğrencilerle tek tek ilgilendi.



51 engeli öğrenci eğitim gördüğü okulun daha önce okulun spor salonu ihtiyaçlarını karşılayan Çiftçi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(haberler.com)