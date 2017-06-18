Semazenler Kadir Gecesi Piazza'da Olacak

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 17:17

Sosyal ve kültürel aktiviteleriyle kentin çekim merkezi olan Piazza AVM, ziyaretçilerine ramazanın manevi atmosferini birbirinden renkli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Ramazan boyunca misafirlerini geleneksel etkinliklerle buluşturan Piazza, konuklarının ramazanda yaşadığı manevi hazzı, Kadir Gecesinde de sürdürecek. AVM, 21 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kadir Gecesinde, Şanlıurfalıları Türk ve İslam tarihinin yapı taşlarından, kainatın oluşumunu, insanın dirilişini ve Allah sevgisini simgeleyen sema gösterisiyle ağırlayacak.

Giydikleri "tennure" ismi verilen kıyafetleri, hırkaları, başlarındaki sikkeleri ile ruhu dinlendiren müzikler eşliğinde dengelerini hiç bozmadan dönen semazenlerin duygu yüklü gösterisi, Piazza'nın etkinlik alanında, 17.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

(sondakika.com)