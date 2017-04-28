Sendikalıların futbol rekabeti bitti

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 12:09

Viranşehir ilçesinde 28 kurumun temsil edildiği turnuvanın final maçı Kışla Mahallesindeki halı sahada yapılırken, müsabakada Fatih Sultan Mehmet Lisesi ile Gömüllü-Gezdik İmam Hatip Ortaokulu takımları karşılaştı.



Final maçını Kaymakam Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Eğitim Bir Sen Viranşehir Şube Başkanı Ahmet Bilen ve spor severler izledi. Müsabakayı kazanan Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Lisesi takımı şampiyonluk kupasını Kaymakam Çimşit'in elinden aldı.



Şampiyonun olan takımı kutlayan Eğitim Birsen Viranşehir İlçe Temsilcisi Ahmet Bilen, turnuva'nın kardeşlik havası içinde geçtiğini ve kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Protokol tarafından dereceye giren takımlara madalyaları teslim edilirken, Kaymakam Çimşit ve beraberindeki protokol tarafından basın mensuplarına da plaket verildi.

(sondakika.com)