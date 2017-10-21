Serebral Palsi Belirtileri Nelerdir

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:25

Serebral palsi hastalığı tıp dilinde CP olarak geçmekte ve halk arasında da beyin felci olarak bilinmektedir. Aynı zamanda pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiren bu hastalık, beynin fonksiyonlarını yitirmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte hastalık bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Erken teşhis edildiğinde robotik tedavi ve lokomat tedavilerinin de uygulandığı hastalık, eğer geç kalınırsa kalıcı olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu sebeple bünyede belirtilerinin görüldüğü anda bir hekime başvurulması gerekmektedir. Hastalık tam anlamıyla beyin loplarında ve beyin çevresinde oluşan sorunların bir türevi olarak görülmektedir. Aynı zamanda hastalığın belirtileri arasında beyin hasarına bağlı olarak, nörolojik bozuklukların görülmesi de yer almaktadır. Hasta bünyesinde görülen nörolojik bozukluklar, vücut fonksiyonlarını da etkilemekte ve organların optimum düzeyde çalışmasını engellemektedir. Bu durum hem psikolojiyi hem de hasta fizyolojisini olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu olumsuzluklar arasında fiziksel bozukluklarda yer almaktadır. Özellikle doğum sırasında oluşan serebral palside hastanın; bacak, kol, ayak gibi bölgelerinde hareket ve faaliyet eksikliği oluşmaktadır. Serebral palsiyi tespit etmek için, hekim kontörlü gerekmektedir. Çünkü bu hastalık; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında görülmektedir. Bu nedenle tespitlerin ultrasonografik çalışmalarla yapılması gerekmektedir.



Serebral Palsi Tipleri



Serebral palsi farklı tiplerde ve farklı nedenlerde kendini göstermektedir. Spastik tipte, özellikle kas sertliğinin artması ve hareket direncinin azalması gibi olumsuzluklar görülmektedir. Spastik tipte, genelde doğum sırası ve doğum sonrası etkenler görülmektedir.



Atetoid tip ise, daha çok kontrol edilemeyen hareketlerin oluşması olarak bilinmektedir. Özellikle kol ve bacak kaslarında zayıflama ve sinirsel bozukluklara bağlı olarak istemsiz hareketler görülmektedir. Bu durum hastanın sıradan vücut fonksiyonlarını etkilemekte ve günlük yaşamını da zorlaştırmaktadır.



Ataksik tipte ise, vücutta denge bozukluğu baş göstermektedir. Özellikle baş ve boyun bölgesinin kontrolünün zor olması ataksik serebral palsi de görülmektedir. Bu anlamda fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden tedavi alınabilmektedir. Son olarak karma tip serebral palsi de ise, hem kas bozukluları hem de denge sorunları yaşanmaktadır. Bu sebeple en zor hastalık olarak bu tip, bilinmektedir.