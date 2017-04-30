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Serinlemek İçin Girdiği Gölette Kayboldu

Viranşehir ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan 2’si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaybolan bir çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar 21:58
Serinlemek İçin Girdiği Gölette Kayboldu

Viranşehir İlçesi'nde serinlemek amacıyla sulama göletine giren 3 çocuktan Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet El Mehdi boğuldu, 2 çcocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. 

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi. Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi. Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı. Suriyeli Muhammed El Mehdi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri suda yaptıkları yarım saatlik çalışmada El Mehdi'ye ulaştı.  Sudan çıkarılan El Mehdi, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için  Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

(sondakika.com)

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