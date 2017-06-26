Serinlemek isterken canından oldu

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:55

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Aynel Hakim Piknik Alanı'nda, Abdulbaki Çelik (10) ile Oğuz Çetin (11) serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan 2 arkadaştan Çetin, kısa sürede çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Çelik ise suda kayboldu. Olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, 1 saatlik çalışma sonucunda Abdulbaki Çelik'in cesedini yaklaşık 15 metre derinlikten çıkardı. Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(haberler.com)