Servis kaza yaptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:51

Olay sabah saatlerinde Şanlıurfa Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi.

İdiaya göre ana cadde üzerinde seyir halinde bulunan servis minibüsü U dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu.

Ana cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsüne karşı yönden gelen motorsikletli bir vatandaş çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motorsiklet sürücü yaralandı. Her iki araçtada maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı motorsiklet sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Urfa Haber