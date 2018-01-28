Servis şoförleri için resim yarışması

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:41

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin iş birliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen ‘İyi Dersler Şoför Amca Projesi” yeni bir fotoğraf yarışması başlatıyor.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde proje kapsamında Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerinde eğitim alan taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin katılabileceği yarışmada, şoförlerden yol güzergahları üzerindeki doğa, insan, manzaralarını fotoğraflamaları bekleniyor. Yarışma, taşımalı eğitimde görev yapan servis şoförleri aracılığıyla ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turistik zenginliklerin tüm Türkiye geneline tanıtmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılmak isteyen Hataylı servis şoförlerinin fotoğraflarını www.iyiderslersoforamca.com/fotografyarismasi adresine 28 Şubat Çarşamba gününe kadar yüklemeleri gerekiyor. Yarışmada haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla, yalnızca cep telefonundan çekilen fotoğraflar kabul ediliyor.

Yarışmanın kazananları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, Michelin temsilcileri ve güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyenden oluşacak jüri değerlendirmesinin ardından 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla www.iyiderslersoforamca.com üzerinden duyurulacak.

Yarışma sonrası birinciye Samsung Galaxy C5 cep telefonu; ikinciye Samsung Galaxy S4 i9500 16GB cep telefonu, üçüncüye ise Samsung Galaxy J510 2016 Dual Sim cep telefonu hediye edilecek. Kazananlara ayrıca araç muayenesine uygun trafik seti de armağan edilecek.

Daha fazla bilgi edinmek için: www.iyiderslersoforamca.com/fotografyarismasi/