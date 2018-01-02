Servis Sürücülerine Eğitim Verildi

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 11:52

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri işbirliğinde gerçekleştirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesi eğitimleri başladı. Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi’nde verilen eğitime, taşımalı eğitim sisteminde görevli 300 okul servis şoförü katıldı.

Şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini artırarak, bilinç düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan projede eğitimler, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Aytış, Uğurlu Orta Okulu Müdürü Aziz Karataş, Yardımcı İlk ve Orta Okulu Müdürü Vehbi Uzundağ ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı Tim Komutanı Adem Çelik tarafından verildi.

Bu yıl 20 bin şoför eğitim aldı

Üç yıldan beri yürütülen çalışmalar her yıl belirlenen pilot illerde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz üç yılda toplam 28 bin servis şoförüne eğitimlerin verildiği “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında bu yıl, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat’ta seminerler düzenleniyor. 2017-2018 döneminde yaklaşık 20.000 bin servis şoförüne daha eğitim verilmesinin planlandığı seminerlerin sonunda, servis şoförlerine katılım belgeleri verildi.



Öğrenciler ve veliler de projeye dahil ediliyor

Ana hedef kitlesi taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförleri olan proje, çalışmalarına okul yönetimi, veliler, öğretmenler ve öğrencileri de dahil ederek; iletişim çalışmalarıyla trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirmeyi ve yol güvenliğini gündemde tutmayı amaçlıyor. Çalışmalara ek olarak belirlenen illerde, formatörler aracılığıyla ilkokul öğrencilerine eğitimler verilmesi ve bir de ödüllü afiş yarışması düzenlenmesi de planlanıyor.