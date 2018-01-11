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Seyir halindeki aracın üzerine duvar çöktü

Şanlıurfa'da üzerine duvar çöken seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:33
Seyir halindeki aracın üzerine duvar çöktü

Merkez Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi'nde Muhammed Subaşı idaresindeki  63 K 3635 plakalı hafif ticari aracın üzerine metruk bir evin duvarı çöktü.

Camlarından taş ve toprağın içerisine girdiği aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Sürücü Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün aynı sokaktan geçtiğini belirterek, "Seyir halindeydim bir anda üzerime duvar yıkıldı. Kendimi arabadan dışarı attım. Buralarda çok sıkıntı oluyor. Duvarlar çıkıntı vermiş. Kendi canımızı zorla kurtardık." diye konuştu.

 

AA

 
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