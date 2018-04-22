Sezonun ilk arpa hasadı Şanlıurfa'da yapıldı

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:55

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Yedikardeş Mahallesi'nde İsa Çavan tarafından üretilen yeni mahsul arpa, Şanlıurfa Ticaret Borsasında (ŞUTB) açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Esnaf Salih Tugay, arpanın kilogramını 1,20 liradan satın aldı.

ŞUTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da hububat sezonunun açıldığını belirterek, ilk ürünü satmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın üretim bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu aktaran Kaya, "Her zaman ilk mahsul Şanlıurfa'da satılıyor. Yeni başlayan sezonun çiftçilerimize, tüccarlarımıza ve sanayicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üreticimizi de tebrik ediyorum. Bereketli seneler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de ilk mahsulün üreticisi Çavan'a altın hediye etti.

AA