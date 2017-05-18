Sıcaklar artınca damlar otele dönüştü

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:56

Vatandaş, damlarına tahta ve demirden oluşan yatakları yapmak için marangozlara akın ediyor. Yaz döneminde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da sıcak yaz dönemlerinde vatandaşlar evlerinin dam ve balkonlarında yatıyor. Kendilerini damlara atan vatandaşlar, dam ve terasları tahta ve demirden yapılan yataklarla donatıyor. Teknolojik serinleme yöntemlerinin pahalı ya da yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar yüzyıllardır devam eden geleneksel yöntemlerine başvurup daha ucuz olan yatakları tercih ediyor. Akşam güneşi batar batmaz evdeki işlerini tamamlayan kadınlar dama çıkardıkları yatakları hazırlanan dam palaslara sererken aileler ise misafirler de çoğu zaman burada ağırlıyor. Maliyeti oldukça düşük olan yataklar, ailelerin serin ortamda uyumalarına olanak sağlanın yanında yüzyıllardır süren bir gelenek de devam etmiş oluyor.Marangozlar sipariş yetiştirmekte zorlanıyorDam palaslara ilginin yoğun olduğunu belirten marangoz ve demirciler ise, siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesindeki sanayi sitesinde marangozluk yapan Halil Bilen, yaz sıcaklarının başlamasıyla dam palaslara ilginin yoğun olduğunu, bu yüzden siparişleri yetiştiremediklerini söyledi.Yaptığı mesleği babasından öğrendiğini belirten Bilen, "Yaklaşık 25-30 senedir marangozluk yapıyorum. Yaz aylarının gelmesiyle halk damlarda yatmaya başlıyor. Yani dam palas sezonu başlıyor. Biz de dam palasların içindeki tahtları yapıyoruz. Demirciler ise demirlerini yapıyor. Eskiden dam palasların tümü tahtadan yapılıyordu ama ıslandıklarında tahta iskelet ilk önce çatlıyor, daha sonra ise çürüyordu. Ömrü kısa olduğu için sonradan iskeleti demirden yapılmaya başlandı. Demir iskelet daha dayanıklı oluyor. Biz de tahtaları çürüyen ya da kendine yeni dam palas yapanların tahtlarını yapıyoruz. Çok fazla yoğunluk var. Şuan siparişleri yetiştiremiyoruz. İnşaatlarda kullanılan kalıp tahtalarını kullanıyoruz. Kalınlığı 2 santimetredir. Kalın ve dar tahtalar hem daha dayanıklı oluyor hem de zamanla kambur olmuyor ve çatlamıyor. Geniş ve ince olan tahtalar zamanla hem çatlıyor hem de kamburlaşıyor" dediGünde ortalama 5 dam palas hazırladıklarını kaydeden Yıldız,"Yaptığımız dam palaslar 2-3 ve 4 metreden oluşuyor. Bir buçuk santim kalınlığındaki tahtaların metrekaresi 70 Türk Lirasından, 2 santim kalınlığındaki tahtaları ise metrekaresini 75 Türk Lirasından yapıyoruz. Her bir metrekare bir yatak kapasitesidir. Yani 4 metrelik bir dam palasta çocuk haricinde 4 yetişkin yatabiliyor" şeklinde konuştu.Dam palas ismiyle tanındıViranşehir'de her dönem kamuoyuna yansıyan yataklar, bölge insanı ve çevre illerde de "dam palas" olarak biliniyor. Ulusal ve yerel basında da yer alan dam palaslar, komşu il ve ilçelerden de ilgi görüyor.Doğal ortam, temiz havaDamlarda yatmanın kendileri için artık bir kültür haline geldiğini anlatan Veysi Sana isimli vatandaş "Yıllardır damda yatıyoruz. Evde klimamız var fakat damda uyumak bize daha doğal geliyor. Akşam hava kararınca dama çıkıyoruz. Sabah ise kuşların, horozların sesleriyle uyanıyoruz. Herkese damda uyumayı tavsiye ediyorum. Damda yatmalar tüm Şanlıurfa ve civarındaki illerde yaygındır. Doğal bir güzellik, doğal bir ortam, temiz bir hava var. Hatta geceleri uyurken yıldızları seyrederek uyuyoruz. Bu bizim dam palasımızdır "dedi.Veysi Sana, damda uyumanın rahatlığıyla beraber tehlikeli olduğunu da belirterek geçen yıl damdan düşerek yaralananların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.Her yıl ölümlere de neden oluyorDam palasları tercih eden vatandaşlar bazen yüksekten düşebiliyor. Bu da yaralanmalarına, hatta ölmelerine bile yol açabiliyor. Önlem alınmadığı takdirde en büyük tehlikeyi ise küçük çocuklar yaşıyor.

(sondakika.com)