Şıhanlıoğlu'dan  İYİ Parti kongresine davet

Giriş Tarihi: 31 Mart 2018 Cumartesi 12:32

Aslen Şanlıurfa'lı olan, İYİ Parti genel başkan danışmanı Lokman Şıhanlıoğlu Ankara Spor Salonunda pazar günü yapılacak olan 1. Olağan Üstü Kurultaya tüm Türkiye halkını davet etti. İYİ Parti genel başkan danışmanı, Şıhanlıoğlu ”İYİ Parti olarak pazar günü partili üyelerimiz ve Türkiye halkları, İYİ Parti teşkilatlarımızla birleşerek coşkulu ve kalabalık bir katılımla Ankara'da yapılacak olan kongrede birleşiyoruz.



Türkiye için, adalet için, medeni ve çağdaş toplumların eriştiği refah seviyesi için, memleketimizin bekası için girmiş olduğumuz yolun açılması için, talip olduğumuz Türkiye'yi yönetmek ve kalkındırma sevdamızın ilk adımı olan 1. Olağan Üstü Kurultayımıza katılım sağlayacağız.



500 bini aşkın üyelerimizden aldığımız güç ve heyecanla delegelerimizin katılımlarıyla İYİ Parti 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı 1 Nisan'da Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00 da gerçekleştirilecek.



Tüm Türkiye halkını kurultayımıza bekliyor, kurultayımıza katılmak isteyen hemşerilerimiz ve üyelerimiz . Bizimle birlikte bu coşku dolu, gurur dolu günü yaşayabilirler” ifadelerini kullandı.



