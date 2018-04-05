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Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 13:12
Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Vali Atik'i makamında ziyaret eden Güney, Atik ile kentin asayiş ve güvenliği ile ilgili hususları paylaştı.

Atik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney'e teşekkür etti.

 

AA

 
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