Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Vali Atik'i makamında ziyaret eden Güney, Atik ile kentin asayiş ve güvenliği ile ilgili hususları paylaştı.
Atik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney'e teşekkür etti.
AA
Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Vali Atik'i makamında ziyaret eden Güney, Atik ile kentin asayiş ve güvenliği ile ilgili hususları paylaştı.
Atik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney'e teşekkür etti.
AA
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