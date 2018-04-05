Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 13:12

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Vali Atik'i makamında ziyaret eden Güney, Atik ile kentin asayiş ve güvenliği ile ilgili hususları paylaştı.

Atik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney'e teşekkür etti.

AA