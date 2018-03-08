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Siirt ve Asmarya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü

Siirt Üniversitesi ile Libya'da bulunan Asmarya Üniversitesi arasında "Mevlana Değişim Programı" protokolü imzalandı

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 13:59
Siirt ve Asmarya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü

SİÜ Rektörlüğünde gerçekleşen törende, protokolü SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ile Asmarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Mehdi Ali'nin imzaladı. Protokolde, her iki üniversitenin karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak kurslar, projeler, seminerler, konferanslar ve atölye uygulamaları gibi akademik çalışmaları yapacağı yer aldı.

Prof. Dr. Erman, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin en büyük misyonu olan uluslararasılaşma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Ziyaret, tanıtım programları, ikili anlaşma ve fuarlar ile uluslararasılaşma hedefine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Erman, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz bu girişimler ile bölgenin parlayan yıldızı olmayı hedefliyoruz. 800'den fazla yabancı uyruklu öğrenciyi içinde barındıran üniversitemiz, Asmarya Üniversitesi ile yapmış olduğu anlaşma ile bu sayıyı artırmayı ve uluslararasılaşma hedefine bir adım daha yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." 

Erman, Asmarya Üniversitesinden gelen heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerinin de iadeiziyarette bulunacaklarını kaydetti.

 

AA

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