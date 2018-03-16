Siirt'te asayiş

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:48

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, Siirt-Şirvan karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonette yapılan aramada, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

- Uyuşturucu operasyonu

Kentte düzenlenen iki ayrı operasyonda, 283 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'ten İstanbul'a giden bir otobüste yapılan aramada, D.Ö. isimli şüpheliye ait peynir bidonu içine gizlenmiş 16 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen D.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği ve satış için hazır bulundurduğu öğrenilen H.B. adlı şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 267 gram esrar ele geçirildi.

AA