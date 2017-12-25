Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaralanması

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 14:42

İl Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalarda, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapmakta olan Uzman Çavuş G.T. borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.'yi Güres Caddesi Ziraat Bankası önünde 3-4 el ateş etmek suretiyle yaraladı.

Olay yerinden uzaklaşarak ikametine geçen G.T. 155 ihbar hattını arayarak olayı gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu beyan etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği silah ile evinde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yaralanan H.N.'nin hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

AA