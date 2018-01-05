Siirt'te muhtaç aileye yardım eli

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 22:29

Siirt Belediyesince oluşturulan Evde Bakım Hizmetleri Birimi, yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara hizmet kapsamında, Doğan Mahallesi'nde tespit edilen 2 engelli ve 1 yatalak hastanın da bulunduğu 9 kişinin yaşadığı 2 odalı evin temizliğini yaptı.

Aileye daha sonra belediye bünyesinde kurulan birimde, 1 doktor, 1 hemşire ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sosyal destek verecek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce de psikolojik destek sunulacak.

Siirt Belediyesinde sosyolog olarak görev yapan Servet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışma sonucunda evde zor şartlarda yaşayan aileyi tespit ettiklerini söyledi.

9 kişinin yaşadığı aileye ev ziyaretinde bulunduklarını, içeride yatalak bir hasta olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Siirt Belediyesi olarak bakıma muhtaç ailenin ihtiyaçlarını karşılamak, var olan kötü konumlarını daha iyi duruma getirmek amacıyla sosyal belediyecilik kapsamında bugün devreye girmiş bulunmaktayız. Temizlik Müdürlüğünden bir ekip içeride ev temizliği yapmakta. Temizlik bittikten sonra Evde Bakım Hizmetleri kapsamında doktor ve hemşire arkadaşımız yatalak hastanın da ihtiyaçlarını giderecek. Bu çalışma Siirt genelinde devam edecek."

Evin önceki halinin kötü olduğunu anlatan Kılıç, aileyi bu kötü durumdan kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA