Ana Sayfa Güncel Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 15:38
Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Demirkol, Urfa kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Demirkol, Urfa kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık