Giriş Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba 19:25

Okulda yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler de eğlenceli dakikalar yaşadı.

Okul Müdürü Abbas Balcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul olarak matematik farkındalığı için güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Mesleğimizin şiarı doğrultusunda, 18 Mart ile milli ve tarihi şuurumuzu, 21 Mart-23 Eylül Tillo Bilim Kültür Günü ile tarih, coğrafya, fizik ve astronomi bilincimizi, Pi Günü ile de matematiğe olan ilgiyi ve sevgiyi artırma hedefleriyle hareket ediyoruz." dedi.

Okulun matematik öğretmeni Münevver Temiz ise, "Pi" sayısının matematikçiler arasında bir gizem olduğunu söyledi.

Temiz, "Bizler okul idaremizin desteği ve öğretmenlerimizle birlikte bu günü çeşitli etkinliklerle kutlayarak, özelde Pi sayısını genelde ise matematiğe olan ilgiyi ve sevgiyi artırmak istedik. Pi Günü’nün, öğrencilerimizin zihninde güzel bir hatıra olarak kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bedenleriyle "Pi" simgesi oluşturdu.

AA