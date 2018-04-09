Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair elde edilen istihbari bilgi üzerine, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda E.E. isimli kişide üst araması yapıldığı belirtildi.
Aramada 8 gram paketlenmiş ve satışa hazır metamfetamin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.AA